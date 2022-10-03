За неделю специалисты возобновили электроснабжение в 76 населенных пунктов Донетчины

За прошедшую неделю специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановить электроснабжение 76,9 тысяч семей в 76 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Однако без света пока остаются 86 населенных пунктов.



«Отсутствует возможность выполнять там восстановительные работы. ДТЭК Донецкие электросети обязательно вернет свет всем жителям области, как только будет получено разрешение от Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.



В тоже время за сентябрь ремонтные бригады смогли восстановить электроснабжение в 333 населенных пунктах Донбасса, обесточенных из-за обстрелов. Это позволило возобновить электроснабжение более 250 тысяч семей.