Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена - глава МАГАТЭ

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем Twitter.



«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», - рассказал Гросси.



В субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.



После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о «временном задержании» Мурашова.



При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова прямо влияет на ядерную безопасность ЗАЭС.