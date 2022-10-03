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Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена - глава МАГАТЭ

03 октября 2022, 17:53

Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена - глава МАГАТЭ

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем Twitter.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», - рассказал Гросси.

В субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о «временном задержании» Мурашова.

При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова прямо влияет на ядерную безопасность ЗАЭС.

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