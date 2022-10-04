Армия РФ обстреляла Донецкую область: один погибший и двое раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерть зафиксирована в Красногоровке.



Еще два человека были ранены: в Бахмуте и Краматорске.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 918 мирных жителей. 2314 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.