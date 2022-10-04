В Хрустальном оккупанты ищут мужчин призывного возраста дронами — Луганская ОВА

Мужчин призывного возраста оккупанты Луганской области ищут с помощью дронов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его информации, дроны, отслеживающие перемещение людей, были запущенны оккупантами в Хрустальном Луганской области. Он рассказал, что на войну российские войска отправляют студентов с захваченных населенных пунктов востока Украины.



Также Сергей Гайдай заявление представителей госдумы РФ о том, что начать восстановление инфраструктуры Северодонецка, Лисичанска и Попасной российским оккупантам не дает оперативная обстановка.

«Многое обещали местным жителям россияне, когда захватили вышеназванные города. Вспомним хотя бы возобновление централизованного газоснабжения в течение недели. Впрочем, прошло уже больше трех месяцев, а в этих населенных пунктах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке еще не работает ни одна школа. Конечно, и 15 октября отопительный сезон никто не начнет.

Оправдание нашли. По мнению госдумы России, восстановление Северодонецка, Лисичанская и Попасной начнется, «как только этому будет разрешена оперативная обстановка».



В то же время, та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное – провести так называемый «референдум». Голосовать на протяжении почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала – заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было. Как там у них говорят: «Основной для паники нет», - написал глава Луганской ОВА.



Также Сергей Гайдай рассказал, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара по позициям российских войск. Ударили по их трем опорным пунктам, 16 районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитным ракетным комплексам. Подразделения ПВО ВСУ уничтожили два БПЛА российской армии.

Кроме того, как пишет глава Луганской ОВА, ракетные войска и артиллерия ВСУ на протяжении 3 октября ударили по 2 пунктам управления оккупантов, 12 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 складам с боеприпасами, объектам противовоздушной обороны, а также 5 другим важным объектам российских сил.

«Отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Россияне из многих видов вооружения обстреливали населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Дружелюбовка, Двуречное, Раздолевка, Ямполь;

- на Бахмутском направлении: Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка, Бахмутское, Веселое», - написал Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель.