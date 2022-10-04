Совфед России ратифицировал «договоры» об аннексии украинских территорий

Совет Федерации России ратифицировал «договоры» о включении захваченных украинских территорий в состав РФ. Об этом пишет российский «Интерфакс».



Решение было принято единогласно. Как сообщают в Совфеде, процедура аннексии украинских областей завершится внесением поправок в конституцию России на основании соответствующего указа Владимира Путина.



Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании «суверенитета» и «независимости» Херсонской и Запорожской областей.



В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.