Восьми псевдоправоохранителям группировки «ЛНР» сообщено о подозрении

Правоохранители разоблачили еще восемь человек, которые заняли «должности» в незаконных «правоохранительных органах» группировки «ЛНР». Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.



«По данным следствия, жители Новопсковской, Миловской и Марковской громад Старобельского района после захвата населенных пунктов перешли на сторону врага и добровольно начали сотрудничать с оккупационными "властями" страны-агрессора», — рассказали в пресс-центре.



Там добавили, что среди подозреваемых — бывший депутат Миловского поселкового совета, до 2014 года работавший в системе МВД. Остальные — без опыта работы в правоохранительных органах.



«Они присягнули на верность псевдореспублике и были приняты в штат так называемого "Новопсковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР", "Миловского райотдела внутренних дел МВД ЛНР" и "Марковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР"», — уточнили в Офисе генпрокурора.

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