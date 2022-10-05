Повреждены лицеи, базы отдыха, магазин: Оккупанты накрыли огнем Днепропетровщину

Днепропетровская область. Фото: ОВА

Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его информации, оккупанты обстреляли из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии три громады Никопольского района — Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую. Предварительно, люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 — повреждены.



«Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач. В Никополе обстрелом побиты базы отдыха. В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются», — отметил Резниченко.

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