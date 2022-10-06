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Из-за большого количества раненых, оккупанты обустраивают больницы в школах — Гайдай

06 октября 2022, 08:46

Из-за большого количества раненых, оккупанты обустраивают больницы в школах — Гайдай

В Луганской области местные больницы перегружены ранеными оккупантами, из-за этого захватчики региона обустраивают больницы в учебных заведениях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и отметил, что в одной из школ Луганщины сейчас находится до 200 раненых военнослужащих РФ.

Также он рассказал, что из-за наступления ВСУ в Рубежном оккупанты для выявления украинских диверсантов ввели комендантский час и усилили фильтрационные меры. Фильтрация, как рассказал Гайдай, проводится и в Старобельске, где проверяют всех, кто хочет выехать на территорию РФ, а количество желающих в последние дни значительно увеличилось, еще в этом городе оккупанты отключили связь.

По информации главы Луганской ОВА, в направлении из Сватово и Кременной в Новопсков зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

«5 октября авиация Сил обороны Украины нанесла более пятнадцати ударов по врагу. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА», - рассказал Сергей Гайдай.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки ударили по двум пунктам управления, четырнадцати районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов, а также восьми другим важным объектам оккупанов.

«Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Врагом обстреляны следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Верхнекаменское, Ивановка, Серебрянка, Спорное, Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Белогоровка;
- на Бахмутском направлении: Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк, Юрьевка, Раздолевка, Иванград, Зайцево», - написал глава Луганской ОВА.

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