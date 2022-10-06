«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, в том числе подросток

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины за минувшие сутки в результате обстрелов погибли три человека — в Кировском районе Донецка и Старомихайловке. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Отмечается, что в числе погибших — подросток 2005 года рождения.



Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Киевском и Кировском районах Донецка и Мариуполе (подрыв на взрывоопасном предмете).



Такие же данные публикует и «СЦКК ДНР». При этом вчера днем «ДНР» заявляла о гибели четверых людей.



Сегодня утром «СЦКК ДНР» сообщил об обстреле Макеевки. По ул. Авдеевской ранен мужчина.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Еще три человека ранены. Кроме того, в Святогорске и Лимане обнаружены десять тел погибших.



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