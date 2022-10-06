Войска РФ всю ночь били по Днепропетровщине из РСЗО и тяжелой артиллерии

Никопольский район. Фото: ОВА

Российские войска всю ночь били по Никопольскому району Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Под обстрел попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали пять раз. Предварительно, люди не пострадали. В Никополе в доме начался пожар. Его уже потушили. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач», — проинформировал Резниченко.



По его словам, в Мировской громаде повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой — идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.