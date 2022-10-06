Оккупанты уничтожили в Запорожье склад гуманитарной помощи

Последствия ракетного удара в Запорожье. Фото: Александр Сосновский

В Запорожье российские войска уничтожили склад с гуманитарной помощью. Об этом сообщил волонтер Александр Сосновский.



«Только что из-под завалов вытащили очередного человека, слышал, что человек жив. Мы все целые. Весь корм для животных и переноски, не успевшие передать в оккупацию, гуманитарные наборы, которыми мы кормили людей в серых зонах, некоторые посылки людей, которые не успели передать в Мариуполь, все осталось там», — написал он.



Сосновский добавил, что также не успел раздать выделенный организацией UAnimals корм.

Утром 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — были разрушены несколько многоквартирных домов. Один человек погиб, семеро пострадали. Повторно Запорожье было обстреляно оккупантами около 11:00.