Минобороны РФ заявило о захвате Зайцево под Горловкой. Уже второй раз

Зайцево под Горловкой захвачено российскими силами. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Как уверяют в ведомстве, в результате наступательных действий под контроль российских сил перешло Зайцево.



Отметим, что о захвате Зайцево российской армией уже сообщалось в августе. Якобы пгт был взят под контроль 19 числа. И после этого российские СМИ писали о том, что поселок подвергается обстрелам «со стороны ВСУ».



В сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось лишь об обстрелах на Бахмутском направлении. Кроме того, об обстрелах на Горловском направлении писал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. На данный момент подтверждения с украинской стороны о переходе поселка городского типа под полный контроль оккупантов — нет.



Зайцево прилегает с севера к оккупированной Горловке. С 2014 года его северная часть — под контролем украинской армии, южная — оккупирована.

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