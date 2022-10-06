Выросло количество жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью

Из-под завалов разрушенного российскими снарядами дома в Запорожье извлекли тела еще двух человек, число погибших возросло до трех. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает «Суспільне».



Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции жилого дома в Запорожье.

Утром 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — были разрушены несколько многоквартирных домов. Один человек погиб, семеро пострадали. Повторно Запорожье было обстреляно оккупантами около 11:00.



Также под обстрел попал склад с нуманитарной помощью.