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Выросло количество жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью

06 октября 2022, 15:22

Выросло количество жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью

Из-под завалов разрушенного российскими снарядами дома в Запорожье извлекли тела еще двух человек, число погибших возросло до трех. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает «Суспільне».

Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции жилого дома в Запорожье.

Утром 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — были разрушены несколько многоквартирных домов. Один человек погиб, семеро пострадали. Повторно Запорожье было обстреляно оккупантами около 11:00.

Также под обстрел попал склад с нуманитарной помощью.

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