После ночного обстрела Запорожья в медучреждения доставлены 12 человек

В результате ночного обстрела жилого квартала Запорожья в медучреждения было доставлено 12 человек, 9 из которых госпитализировали, еще 3 отказались от госпитализации. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



По его словам, состояние людей удовлетворительное. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных двое детей - мальчики 4 лет.



«По информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Анны Ткаченко, в результате трагедии трое погибших: личность одной женщины установлена, личность еще одной женщины устанавливается. Данные меняются, специалисты продолжают работать на месте происшествия», - подчеркнул глава ОВА.



Сегодня утром сообщалось о семи ракетных ударах по жилым многоквартирным домам в Запорожье. В областном управлении ГСЧС сообщили, что спасатели достали тела троих погибших из-под завалов жилого дома в Запорожье, работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются.