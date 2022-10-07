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Российские войска атаковали Запорожье ракетами

07 октября 2022, 10:22

Российские войска атаковали Запорожье ракетами

Российские войска атаковали Запорожье ракетами. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он также призвал жителей города находится в укрытиях, так как, по его словам, есть риск повторных обстрелов.

Позже Старух уточнил, что одна из ракет оккупантов упала во двор многоэтажки, разрушен жилой дом, повреждены коммунальные сети. Также, по его словам, известно в одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

Ранее утром глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле Запорожья беспилотными летательными аппаратами.

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