Российские оккупанты разрушили 26 жилых домов на Донбассе за минувшие сутки

Правоохранители задокументировали 28 ударов по Донбассу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.



За минувшие сутки оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов региона.

Российские снаряды были выпущены по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Курдюмовка, селах Соловьево, Первомайское, Новоселовка Первая, Максимильяновка, Раздольное, Николаевка, Звездное, Новоукраинка, Карловка, Уманское, Нетайлово, Каменка.

Оккупанты стреляли из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены 32 гражданских объекта региона – 26 жилых домов, отделение банка, линии электропередач, складское помещение, хозяйственные сооружения.

Три авиаудара оккупанты, по информации полицейских, нанесли по Часов Яру, повреждено по меньшей мере три частных дома, информация о раненых не поступала.

«Из реактивной артиллерии русские военные обстреляли Бахмут. Есть жертвы, разрушения получили два многоквартирных и 14 частных домов», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 308 человек, с начала обязательной эвакуации более 22 000 человек, в том числе 3538 – дети, 1115 – люди с инвалидностью.

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