Эрдоган заявил Путину о готовности к вкладу в мир в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в сегодня, 7 октября, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управлении по связям Администрации президента Турции.



Отмечается, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы.Кроме того, состоялся «обмен мнениями» по последним процессам вокруг войны РФ и Украины.



Эрдоган «подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон», отмечается в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считается одним из ключевых посредников в переговорах между Украиной и Россией.



После незаконного «референдума» и аннексии территорий президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом является Путин. Было принято соответствующее решение СНБО.



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