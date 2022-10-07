Оккупанты повторно обстреляли Днепропетровскую область, один человек погиб – глава ОВА

Российские оккупанты сегодня вечером обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он находится в больнице», - сообщил он.



Минувшей ночью оккупационные войска шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.