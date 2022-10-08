Энергетики за сутки вернули свет более 8 тысячам семей на Донетчине

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады «ДТЭК Донецкие электросети» смогли провести ряд ремонтных работ в Бахмутском районе. Это позволило вернуть свет более 8 тысяч домохозяйств в двух населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов, сообщает пресс-служба компании.



«В течение суток специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось полностью или частично вернуть свет в два населенных пункта Торецкой громады. Таким образом 8163 семьи в Бахмутском районе снова со светом», — говорится в сообщении.



По данным «ДТЭК Донецкие электросети», в настоящее время без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое, Марьинское и Лиманское.



В компании отмечают, что постоянные боевые действия вызывают все более масштабные повреждения электросетей и оборудования, но несмотря на это, энергетикам удается проводить восстановление там, где стихают обстрелы и разрешают военные.

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