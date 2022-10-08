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В Москве начались аресты и задержания военных — ГУР МОУ

08 октября 2022, 20:45

В Москве начались аресты и задержания военных — ГУР МОУ

В Москве полиция и росгвардия начали комплекс «мер» против военных, идут аресты и задержания. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

«Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — элиты росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту после взрыва начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.

Также появилась информация, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

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