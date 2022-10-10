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В ряде областей Украины прогремели взрывы

10 октября 2022, 09:02

В ряде областей Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают представители местных властей, а также СМИ.

В Днепре прозвучала серия взрывов, от ударной волны в некоторых домах повылетали окна. Мэр города Борис Филатов предупредил, что возможны еще обстрелы и призвал горожан быть в укрытиях.

Взрывы в Хмельницкой области подтвердил глава ОВА Сергей Гамалий. По его информации, работает ПВО.

В Киевской области также прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В домах нескольких районов Львова и Житомира после ударов, по данным СМИ, исчез свет.

«Удары по ряду населенных пунктов Украины подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирил Тимошенко. Украина под ракетным обстрелом. Есть информация об ушибах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские», — написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и призвал быть в укрытиях



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