На Харьковщине местами отключена электроэнергия и водоснабжение из-за попаданий в объекты инфраструктуры

По предварительным данным, российские оккупационные войска нанесли три удара по Харькову в понедельник, в некоторых районах пропал свет, нет воды. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.



«Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова», - написал он.



Городской голова Первомайска Харьковской области Николай Бакшеев сообщил об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе.