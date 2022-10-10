Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.



По словам президента, на заседании запланировано его выступление, в котором он расскажет о терактах РФ.



«Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры», - добавил Зеленский.



Кроме этого украинский президент провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции и усиление давления на Россию.



Сегодня утром Россиия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Сумской областях.