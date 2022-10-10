Красный Крест приостановил работу в Украине – Reuters

Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности. Об этом сообщает Reuters.



«По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу», - сказал представитель Красного Креста в комментарии агентству.



Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил там свою деятельность по оказанию помощи до тех пор, пока она не будет безопасно ее возобновление.



Как сообщалось, в результате ракетных ударов РФ по разным городам Украины в понедельник утром 11 человек погибли и более 60 получили ранения.