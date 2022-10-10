Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за обстрелов Россией энергообъектов

Украина из-за ракетных обстрелов энергообъектов прекращает экспорт электроэнергии в Европейский Союз с 11 октября. Об этом сообщило министерство энергетики.



«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — говорится в сообщении Минэнерго.



Там отметили, что украинская электроэнергия помогала Европе замещать российский газ.

Сегодня утром Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.



Шмыгаль пообещал, что большинство объектов энергетической инфраструктуры власти смогут восстановить уже сегодня, часть — завтра.