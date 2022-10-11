Силы ПВО утром уничтожили четыре российские ракеты

Росармия утром во вторник, 11 октября, выпустили по Украине четыре ракеты, которые успешно сбили силы ПВО. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.



«Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация кафиров – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования «Юг», – говорится в сообщении.



Для уничтожения ракет ВСУ использовали авиацию, зенитно-ракетные войска и переносные зенитно-ракетные комплексы.



Также отмечается, что зафиксированы повторные пуски ракет.

В результате массированной российской ракетной атаки по Украине в понедельник, 10 октября, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы. Также повреждена критическая инфраструктура в двенадцати областях и городе Киеве.