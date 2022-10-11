У 62 тысяч потребителей Сумской области отсутствует электроснабжение — ОВА

Отсутствует электроснабжение почти у 62 тысяч потребителей трех районов Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По его словам, нет света у 47362 потребителей Шосткинского района, 14189 Роменского и 253 Сумского районов. В трех общинах Шосткинского района: Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Ямпольской свыше 5 тыс. абонентов пока остаются без воды, до конца суток, как заявили в Сумской ОВА, подача будет налажена.



Живицкий сообщил, что Ахтырский и Конотопский районы – подключены к электричеству полностью.

«Работы по восстановлению электро- и водоснабжения продолжаются», - написал он.

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