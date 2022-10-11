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«Вторая волна террористической атаки»: Президент Украины рассказал о ракетах и восстановлении

11 октября 2022, 21:47

«Вторая волна террористической атаки»: Президент Украины рассказал о ракетах и восстановлении

За сегодняшнее утро российские войска выпустили по Украине 28 ракет. Из них 20 сбиты. Также выпущены более 15 беспилотников, почти все — ударные иранские. Большинство сбито. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

При этом, отметил глава государства, по всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.

«Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление. Где были разрушения — повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери — уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага — будут руины российской государственности», — резюмировал Зеленский.

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