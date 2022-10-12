Прокуроры начали расследование по факту обстрела рынка в Авдеевке

Семеро погибших и двенадцать раненых из-за обстрела рынка в Авдеевке, правоохранителями начато расследование. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



«По данным следствия, утром 12 октября 2022 года оккупационные войска РФ из ракетных систем залпового огня «Град» произвели обстрел г. Авдеевка Донецкой области. Снаряды попали в местный рынок. В результате обстрела погибли семь местных жителей – шесть женщин и мужчина. Ранения разной степени тяжести получили еще двенадцать мирных граждан. Также повреждена инфраструктура рынка, близлежащие здания и многоквартирные дома», - сообщили прокуроры.

Также указывается, что в настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в течение минувших суток армия РФ нанесла 7 ударов по жилым районам и инфраструктуре региона.