Оккупанты ночью обстреливали Никопольщину «Градами» и тяжелой артиллерией

Российские войска ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области «Градами» и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По Никополю оккупанты ударили трижды. В городе обстрелами повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Без света сейчас около 8 тысяч семей никопольчан.

В Марганецкой общине, по словам Резниченко, последствия атаки выясняются, на месте работают спасатели и полиция.

Повсюду, как отметил глава Днепропетровской ОВА, обошлось без пострадавших.

Также он рассказал, что вчера вечером в Криворожском районе ПВО ВСУ сбила российскую ракету Х-59.