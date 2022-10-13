Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В российском Белгороде разрушена многоэтажка, в соцсетях пишут о «прилете»

13 октября 2022, 12:59

В российском Белгороде разрушена многоэтажка, в соцсетях пишут о «прилете»

Белгород. Фото: Telegram Белгород. Фото: Telegram

В российском Белгороде (приграничный город) разрушена часть многоэтажки. Куски бетона упали вниз. 

Как пишут многочисленные очевидцы в соцсетях, был «прилет». Ему предшествовали звуки, похожие на работу ПВО.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал мэр города Антон Иванов.

Часть ракеты ЗРПК «Панцирь» упала на территорию лицея №32. «Панцирь» используют силы противоздушной обороны России.

Напомним, вчера днем в Белгороде сработала система противовоздушной обороны.

Еще по теме

Места
Россия Белгород
Прочее
Пво

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:52
В Донецке на мине подорвался мужчина
12:19
«Чтобы обвинить Украину»: Наев рассказал, кто мог взорвать Крымский мост
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
09:20
Оккупанты в Сватовском районе минируют мосты и укрепляются — Гайдай
21:03
В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации
15:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители должны получить СНИЛС
15:36
«ДНР»: В Донецке и Макеевке ранены два мирных жителя
11:51
ЗАЭС обесточена из-за обстрелов российских войск — «Энергоатом»
11:21
Взрыв на Крымском мосту: ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми человек
10:18
«Руководителям» больниц в Старобельском районе грозит до 10 лет тюрьмы
09:39
В «ДНР» заявили о смерти одного гражданского за сутки и пятерых раненых
09:22
«ЛНР»: Два человека погибли и один получили ранение в результате обстрела
09:17
В захваченном армией РФ Мелитополе прогремел мощный взрыв — Федоров
08:41
Оккупанты заставляют население Луганщины получать паспорта РФ — Гайдай
00:35
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
все новости
13:33
«Укрэнерго» пока не планирует на сегодня «веерных» отключений
13:32
Задержанная на Донбассе информаторка армии РФ получила приговор
12:59
В российском Белгороде разрушена многоэтажка, в соцсетях пишут о «прилете»
12:52
В Донецке на мине подорвался мужчина
12:21
Оккупанты обстреляли Орехов, есть погибший и раненые
12:19
«Чтобы обвинить Украину»: Наев рассказал, кто мог взорвать Крымский мост
11:56
В Николаеве ракета разрушила лодочную станцию, погиб спасатель
11:31
Российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса за сутки
11:27
Силы РФ ночью вели обстрелы на фронте в Покровском и Бахмутском районах
11:13
В правительстве пообещали, что отопительный сезон начнется вовремя
10:56
В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках
10:24
Оккупанты заявили о захвате поселка и села под Бахмутом. Генштаб опроверг
10:08
Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года
10:02
Дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру Киевской области
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
все новости
ВИДЕО
В российском Белгороде разрушена многоэтажка, в соцсетях пишут о «прилете»
13 октября, 12:59
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
12 октября, 00:35
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
11 октября, 23:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама