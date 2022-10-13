Задержанная на Донбассе информаторка армии РФ получила приговор

Наводчица огня армии РФ по позициям ВСУ, задержанная на Донбассе, получила 9 лет за решеткой. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что женщина передавала сведения российским войскам о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

«В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи: координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска; информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе; маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил», - написали в СБУ.

Также сообщается, что своими действиями информаторка поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ.



«Лишь благодаря своевременному реагированию сил обороны подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции», - отметили правоохранители.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины»).

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