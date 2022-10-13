На Донбассе погиб американец, воевавший за Украину

Американец Дейн Партридж, воевавший против оккупациионных российских войск, погиб на Донбассе во время боевых действий. Об этом сообщает «ABC News».



Государственный департамент США подтвердил, что на Донбассе погиб американский гражданин без уточнения подробностей.



Гибель Дейна Партриджа подтвердила его сестра в разговоре с журналистами американского телеканала. 11 октября женщина написала в Facebook, что ее брата отключили от системы жизнеобеспечения. Известно, что Партридж находился в коме после ранения в голову танковым снарядом.

Кабинет министров подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным гражданам-военнослужащим Вооруженных сил Украины.



Верховная Рада намерена регламентировать прохождение военной службы иностранцами и лицами без гражданства в Украине.