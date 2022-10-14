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Ночью над Днепропетровской областью были сбиты 4 дрона-камикадзе

14 октября 2022, 08:43

Ночью над Днепропетровской областью были сбиты 4 дрона-камикадзе

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область из разного оружия. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что украинские военные из воздушного командования «Восток» после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

«В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей», - написал Резниченко.

По его словам, Никопольский район русские оккупационные войска испытывали «Градами», тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно люди не пострадали.

Также он рассказал, что в Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах обстрелами повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

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