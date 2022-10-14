В Луганске на переходе водитель сбил троих девушек

ДТП в Луганске. Фото из соцсетей

В оккупированном Луганске произошло ДТП с несовершеннолетними пострадавшими.



Как сообщает так называемое «МВД ЛНР», на улице Оборонной, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершил наезд на пешеходов в районе пешеходного перехода.



В результате ДТП с многочисленными травмами и ушибами в детскую клиническую больницу госпитализированы девушки 2005, 2004, 2006 годов рождения.



«Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку; проводится проверка», — уверяют в «ЛНР».