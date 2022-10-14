На Донбассе за сутки армия РФ уничтожила и повредила 20 гражданских объектов

Правоохранители Донбасса задокументировала 23 нарушения законов и обычаев войны со стороны российских войск за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть раненые.



Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, Константиновка, пгт Очеретино, селах Бердичи, Дружба, Карловка, Новый Комар.

Армия РФ атаковала регион ракетными системами и артиллерией.

Уничтожены и повреждены 20 гражданских объектов за сутки – 15 жилых домов, шахта, техникумы, помещения горно-спасательной части.

«Днем русские войска накрыли огнем Красногоровку. Повреждены 6 частных домов, ранены. Под артиллерийским обстрелом почти целый день находился Бахмутский район. В результате попадания вражеских снарядов повреждены восемь частных и один многоквартирный дом, объекты инфраструктуры. Травмированы местные жители», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 190 человек, с начала обязательной эвакуации более 23 500 человек, в том числе 3745 – дети, 1257 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей.