Армия РФ с июля смогла оккупировать два села на Донетчине — британская разведка

За последние три дня оккупанты, вероятно, продвинулись к селам Опытное и Иванград, которые находятся вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает британская разведка.

«Части 2-го армейского корпуса пророссийского ополчения Луганской области, похоже, заняли населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута», - пишут военные.



Отмечается, что сейчас РФ может рассматривать захват Бахмута, как подготовку к наступлению на Краматорск и Славянск, но их общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

Ранее в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что ВСУ укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к Сватово Луганской области, но, в то же время, российские силы имеют незначительные успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.