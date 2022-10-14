«ДНР»: Двое мирных жителей ранены обстрелом в Донецке. Один человек погиб

Сегодня в результате обстрелов получили ранения двое жителей Донецка, еще один получил ранение. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Так, на улице Былинной ранение получил мужчина 1957 года рождения. Также сообщается о пострадавшей девушке 2002 года рождения, которая была ранена на проспекте Колхозном в Куйбышевском районе города.

Мужчина 1981 года рождения погиб в Куйбышевском районе по улице Степаненко.



Ранее в группировке заявили о подрыве авто на мине в Макеевке.