Удар по Киевщине: В «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях света

В результате утреннего ракетного удара по Киевской области серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».



Отмечается, что на объекте — значительные разрушения. Специалисты уже работают, чтобы восстановить надежное энергопитание Киева и центрального региона.



При этом «Укрэнерго» предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений. Чтобы узнать о планируемых отключениях, нужно следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).



«Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 23:00! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможность быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы», — резюмировали в компании.



Ранее сообщалось, что российские силы нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.