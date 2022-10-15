Возвращаться пока нельзя: Гайдай рассказал о ситуации в деоккупированных селах на Луганщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать села, которые недавно освободили украинские военные, жителям возвращаться туда пока опасно. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Что касается деоккупированных ранее [населенных пунктов]: семь сел до сих пор под вражеским огнем, возвращаться туда нельзя. Вчера в одном из населенных пунктов россияне разрушили школу, оккупанты умышленно бьют по большим зданиям, чтобы никто не мог в них скрываться», — отметил Гайдай.



Он добавил, что о новых освобожденных населенных пунктах в Луганской области пока не говорят, ожидая информацию от Генштаба ВСУ.



«На временно оккупированных территориях россияне заставляют местное население в близких к линии фронта населенных пунктах уезжать, чтобы люди не могли помочь информацией ВСУ. Коллаборанты не могут покинуть оккупированные территории, их в Россию не пускают», — рассказал глава области.