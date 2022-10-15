На полигоне в Белгородской области произошла стрельба, 11 убитых

На полигоне в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой 11 человек были убиты и 15 ранены. Об этом сообщает минобороны России, передают российские СМИ.



Там инцидент назвали «терактом», который совершили «двое граждан одной из стран СНГ».



«Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы», — заявили в минобороны РФ.



По информации российского издания SOТA, стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. Об этом сообщил источник среди родственников мобилизованных.



Как пишет издание, на этом полигоне находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман на Донетчине. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города.

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