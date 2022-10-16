ВСУ уже ликвидировали 65 тыс. оккупантов

Общие боевые потери российских оккупационных войск в Украине достигли 65 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что только за прошедшие сутки ликвидировано около 300 оккупантов.



Другие потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

- танков — 2529 (+5);

- боевых бронированных машин — 5193 (+14);

- артиллерийских систем — 1589 (+7);

- РСЗО — 365;

- средств ПВО — 186;

- самолетов — 268;

- вертолетов — 242;

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1224 (+14);

- крылатых ракет — 316;

- кораблей /катеров — 16;

- автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8);

- специальной техники — 143 (+1).