ВСУ уже ликвидировали 65 тыс. оккупантов

Общие боевые потери российских оккупационных войск в Украине достигли 65 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что только за прошедшие сутки ликвидировано около 300 оккупантов.
Другие потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:
- танков — 2529 (+5);
- боевых бронированных машин — 5193 (+14);
- артиллерийских систем — 1589 (+7);
- РСЗО — 365;
- средств ПВО — 186;
- самолетов — 268;
- вертолетов — 242;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1224 (+14);
- крылатых ракет — 316;
- кораблей /катеров — 16;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8);
- специальной техники — 143 (+1).