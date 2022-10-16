100 тыс. долларов предлагают за пленного Гиркина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен. Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.



«Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», — сказано в сообщении.



Отмечается, что Игорь Гиркин (Стрелков) — это российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против него ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета. Гиркин также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.



«Ни один военный преступник не избежит наказания», — заявили в ГУР.



ГУР предложило передавать информацию о Гиркине по номеру: ‎+380 93 117 5809. Связь доступна через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.



Ранее Тelegram-канал «Агентство. Новости» сообщил, что бывший командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) отправится воевать добровольцем в Украину. Военный блогер Владлен Татарский утверждал, что Стрелков будет «начальником штаба или замкомандира» одного из добровольческих батальонов. Жена Гиркина Мирослава Регинская разместила в своем ВК утром в субботу фото мужем в военной форме и написала, что он «скоро выйдет на связь». С понедельника, 10 октября, Гиркин перестал обновлять свой Тelegram-канал. Это произошло на фоне слухов о возможном уголовном преследовании военных блогеров в РФ.