Египет также призвал своих граждан срочно покинуть Украину —СМИ

Египет вслед за Китаем призвал своих граждан «быстрее» уехать из Украины. Об этом сообщило издание Egypt Today.



Отмечается, что посольство Египта в Киеве призвало членов египетской общины покинуть Украину доступными наземными маршрутами в соседние страны. Гражданам советуют проявлять «максимальную осторожность при выезде и не находиться в опасных зонах или вблизи них».



Всем, кто решит остаться в Украине, дипломаты советуют уточнить свои данные в посольстве. Так они смогут получать информацию о развитии ситуации в Украине.



Посольство не уточняет, почему именно сейчас призывает своих граждан покинуть Украину.



Ранее сообщалось, что МИД Китая призвал своих граждан срочно уехать из Украины. Украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют «эвакуацией».