Оккупанты распространяют дезинформацию о «боевых успехах» на Донбассе

Российские оккупанты оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об «успехах» на Лиманском и Бахмутском направлениях, что не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает «Укринформ».



«Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость". Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что ряд населенных пунктов возле Бахмута "уже взяты" — это не соответствует действительности. Там". идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше», — заявил Череватый.



По его словам, информация о «контрнаступлении» россиян на Лиман также не соответствует действительности.



«На самом деле они строят оборонные позиции в районе Кременной, Сватового. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Мол, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного влияния на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании последующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении», — добавил спикер.