В Днепропетровской области оккупанты ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры, возник пожар. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



«Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», - говорится в сообщении.



Кроме этого, противник обстрелял Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 снарядов.



А в Марганецкой и Красногригорьевской ОТГ, по словам главы ОВА, повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали.