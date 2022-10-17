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В Днепропетровской области оккупанты ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры

17 октября 2022, 07:58

В Днепропетровской области оккупанты ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры

В Днепропетровской области оккупанты ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры, возник пожар. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник обстрелял Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 снарядов.

А в Марганецкой и Красногригорьевской ОТГ, по словам главы ОВА, повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали.

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