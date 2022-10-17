Три человека (затем в группировке уточнили, что ранены два человека) пострадали в результате обстрела поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Уточняется, что под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус.



В группировке заявили, что с утра обстрелам подверглись также Ясиноватая и Макеевка.



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Две женщины, 1964 и 1988 годов рождения, транспортированы с ранениями в больницы Донецка после обстрела остановки общественного транспорта в Кировском районе.



Раненые направлены в горбольницу № 24 и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение.