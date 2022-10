В Киеве дрон-камикадзе разрушил жилой дом, под завалами остаются люди

В результате атаки Россией дронами-камикадзе в Шевченковском районе Киева произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко



По его словам, спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Также продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.



Информация о погибших уточняется.



По данным военной администрации города всего по Киеву было нанесено 4 удара в ходе утренней атаки дронами.

VIDEO: Smoke rises from buildings after Russian-launched 'kamikaze drone' strikes in Kyiv



Ukraine officials said the capital was struck four times early Monday in an attack that damaged a residential building and targeted the central train station pic.twitter.com/sO6AIqZAOw