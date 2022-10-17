Кириленко: Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, пострадавших нет

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали атаковать Донецкую область – люди не пострадали, однако есть разрушения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно — обошлось без пострадавших, однако есть разрушения», - говорится в сообщении.
Так, в Покровском районе под обстрелы попали села Очеретинской громады. В Краматорском районе росармия ударила в предприятие в Славянске. В Бахмутском районе были единичные обстрелы сел Соледарской громады - в Парасковеевке поврежден дом.
Фото: Telegram / Павел Кириленко