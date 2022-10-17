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Оккупанты обстреляли Донецкую область ракетами и артиллерией

17 октября 2022, 11:35

Оккупанты обстреляли Донецкую область ракетами и артиллерией

Полиция зарегистрировала 36 нарушений законов и обычаев войны со стороны армии РФ за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые, среди них - дети.

Российские войска за сутки обстреляли 18 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, пгт Очеретино, села Бердичи, Орловка, Тонькое, Галицыновка, Опытное, Времовка, Клищиевка, Щербиновка, Карловка, Степное, Петропавловка и Северное.

Оккупанты атаковали Донецкую область РСЗО «Ураган», «Град», ракетами, артиллерией, танками и минометами.

Обстрелами разрушены и повреждены 10 гражданских объектов – 7 жилых домов и хозяйственные сооружения.

«В результате артиллерийского обстрела села Клищиевка Бахмутской общины погибли и ранены местные жители, среди них ребенок», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 267 человек, с начала обязательной эвакуации более 24 300 человек, в том числе 3840 – дети, 1357 – люди с инвалидностью.

«Новости Донбасса» поговорили с главой Луганской областной военной администрации Сергеем Гайдаем о результатах контрнаступления Вооруженных сил Украины в регионе, ситуации в освобожденных неселенных пунктах и активности российских сил в захваченных городах.

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